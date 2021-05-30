ГОРНЯК22 30.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Еще девять пациентов умерли от COVID-19 в алтайских госпиталях

Горняк22
5 часов Ago

Больница. Палата Фото: страница мэрии Барнаула в ok.ru

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Барнауле (28), Павловском районе (6), Локтевском районе (5), Рубцовске (3) Бийске и Бийском районе (по 2)

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли девять пациентов, все – от COVID-19. Об этом 29 мая сообщает региональный оперштаб.

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Барнауле (28), Павловском районе (6), Локтевском районе (5), Рубцовске (3) Бийске и Бийском районе (по 2)

В госпиталях края на лечении находятся 626 человек. 149 из них – в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 51 человек.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае блуждает фейк о сборах на вакцинацию от COVID.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: История кино на Алтае. Как в Барнауле начали показывать «говорящие фильмы»

Алтапресс: История кино на Алтае. Как в Барнауле начали показывать «говорящие фильмы»

Горняк22
5 часов Ago
В начале XX века барнаульцы с ажиотажем ждали появления звукового кинотеатра. По городу ходили слухи. Но чтобы в Барнауле появился звуковой проектор, городу должно было крупно...
Алтапресс: Кому на Руси умирать хорошо. Хабенский и Цыпкин рассказали о своей постановке в Барнауле

Алтапресс: Кому на Руси умирать хорошо. Хабенский и Цыпкин рассказали о своей постановке в Барнауле

Горняк22
5 часов Ago
29 мая в Барнауле пройдет последний в этом сезоне премьерный показ спектакля «Интуиция», созданного под эгидой артиста Константина Хабенского. Накануне второго показа он,...
Алтапресс: В скандальной школе Барнаула, где надругались над ребенком, составляют социальные паспорта классов

Алтапресс: В скандальной школе Барнаула, где надругались над ребенком, составляют социальные паспорта классов

Горняк22
5 часов Ago
В родительских чатах школы № 70, где произошло надругательство над 11-летней девочкой, распространили информации о составлении социальных паспортов. Насилие над детьми. СС0 В чатах...

Читать по теме:

ВТОПЕ: