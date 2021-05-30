Горняк22: «СиЛА» открыла полеты в Белокуриху и Горный Алтай из городов Сибири

Аэропорт Фото: pixabay.com

Самолеты из Новосибирска и Новокузнецка будут летать в пятницу и воскресенье. Цена билета составит от полутора до 6 тысяч рублей

Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» объявила об открытии новых регулярных рейсов в Горно-Алтайск и Белокуриху из Новосибирска, Новокузнецка и Томска. Об этом перевозчик сообщил на своей странице в Facebook.

Самолеты из Новосибирска и Новокузнецка будут летать в пятницу и воскресенье. Цена билета составит от полутора до 6 тысяч рублей в зависимости от направления.

Из Томска в Белокуриху можно будет улететь в среду и воскресенье. Цена перелета – от 3,7 тысяч.

Уточняется, что маршруты действуют на протяжении всего летнего периода.

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