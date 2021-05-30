ГОРНЯК22 30.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Легковой автомобиль улетел в кювет на трассе под Барнаулом

Горняк22
5 часов Ago

Место ДТП Фото: Telegram-канал "ВКурсе 22"

По словам очевидцев, вторым участником ДТП стал велосипедист, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет

Под Барнаулом легковой автомобиль улетел в кювет в результате ДТП. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «ВКурсе 22».

Авария произошла днем 29 мая в окрестностях поселка Гоньба.

На съемке очевидца видно, что стоит в зарослях травмы в нескольких метрах от дороги.

Сообщается, что вторым участником ДТП стал велосипедист, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: История кино на Алтае. Как в Барнауле начали показывать «говорящие фильмы»

Алтапресс: История кино на Алтае. Как в Барнауле начали показывать «говорящие фильмы»

Горняк22
5 часов Ago
В начале XX века барнаульцы с ажиотажем ждали появления звукового кинотеатра. По городу ходили слухи. Но чтобы в Барнауле появился звуковой проектор, городу должно было крупно...
Алтапресс: Кому на Руси умирать хорошо. Хабенский и Цыпкин рассказали о своей постановке в Барнауле

Алтапресс: Кому на Руси умирать хорошо. Хабенский и Цыпкин рассказали о своей постановке в Барнауле

Горняк22
5 часов Ago
29 мая в Барнауле пройдет последний в этом сезоне премьерный показ спектакля «Интуиция», созданного под эгидой артиста Константина Хабенского. Накануне второго показа он,...
Алтапресс: В скандальной школе Барнаула, где надругались над ребенком, составляют социальные паспорта классов

Алтапресс: В скандальной школе Барнаула, где надругались над ребенком, составляют социальные паспорта классов

Горняк22
5 часов Ago
В родительских чатах школы № 70, где произошло надругательство над 11-летней девочкой, распространили информации о составлении социальных паспортов. Насилие над детьми. СС0 В чатах...

Читать по теме:

ВТОПЕ: