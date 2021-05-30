Горняк22: Легковой автомобиль улетел в кювет на трассе под Барнаулом
Место ДТП Фото: Telegram-канал "ВКурсе 22"
По словам очевидцев, вторым участником ДТП стал велосипедист, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет
Под Барнаулом легковой автомобиль улетел в кювет в результате ДТП. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «ВКурсе 22».
Авария произошла днем 29 мая в окрестностях поселка Гоньба.
На съемке очевидца видно, что стоит в зарослях травмы в нескольких метрах от дороги.
Сообщается, что вторым участником ДТП стал велосипедист, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.