ГОРНЯК22 30.05.2021
Коронавирус

Горняк22: На шести перекрестках Барнаула установят камеры в 2022 году

Горняк22
5 часов Ago

Видеонаблюдение. Камера Фото: pixabay.com

Еще три устройства появятся в центре города, в том числе два — на его главном проспекте. Оставшиеся распределят между участками наибольшей аварийности

Шесть комплексов фото– и видеофиксации нарушений установят в 2022 году на перекрестках Барнаула. Об этом в эфире «Эха Москвы в Барнауле» рассказала представитель городской ГИБДД Екатерина Виноградова.

Комплексы появятся на пересечении:

– проспектов Ленина и Строителей
– проспекта Ленина и улицы Пионеров
– проспекта Социалистический и улицы Молодёжная
– улиц Энтузиастов и Солнечная Поляна
– улиц А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады
– улиц Северо-Западная и Юрина

Ранее стало известно, что на повышение безопасности на дорогах Алтайского края потратят более 100 млн рублей.

ТОЛК

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