ГОРНЯК22 30.05.2021
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Горняк22: Минспорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Алтайском крае

Горняк22
5 часов Ago

Футбол. Спорт Фото: "Толк"

Сейчас в регионе более 60 тысяч человек регулярно занимаются футболом — это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе

Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Алтайского края и региональная федерация футбола заключили соглашение о развитии футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Документ подписали в рамках общенациональной стратегии развития футбола в России, рассчитанной до 2030 года. При его реализации предстоит:

построить два полноразмерных поля с искусственным покрытием
создать новые команды
обучить новых квалифицированных тренеров и судей
увеличить количество футбольных соревнований и фестивалей
создать условия для устойчивого развития профессионального футбола
сохранить футбольный клуб «Динамо» – как минимум на уровне Профессиональной футбольной лиги

Исполнители планируют запустить в крае школьную и студенческую футбольные лиги, открыть восемь новых отделений по этому виду спорта.

Сейчас в регионе более 60 тысяч человек регулярно занимаются футболом – это самый высокий показатель в Сибири.

Ранее стало известно, что в Барнауле к лету откроют филиал футбольной академии Яшина.

ТОЛК

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