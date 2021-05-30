Горняк22: Минспорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Алтайском крае
Футбол. Спорт Фото: "Толк"
Сейчас в регионе более 60 тысяч человек регулярно занимаются футболом — это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе
Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Алтайского края и региональная федерация футбола заключили соглашение о развитии футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Документ подписали в рамках общенациональной стратегии развития футбола в России, рассчитанной до 2030 года. При его реализации предстоит:
построить два полноразмерных поля с искусственным покрытием
создать новые команды
обучить новых квалифицированных тренеров и судей
увеличить количество футбольных соревнований и фестивалей
создать условия для устойчивого развития профессионального футбола
сохранить футбольный клуб «Динамо» – как минимум на уровне Профессиональной футбольной лиги
Исполнители планируют запустить в крае школьную и студенческую футбольные лиги, открыть восемь новых отделений по этому виду спорта.
Сейчас в регионе более 60 тысяч человек регулярно занимаются футболом – это самый высокий показатель в Сибири.
Ранее стало известно, что в Барнауле к лету откроют филиал футбольной академии Яшина.