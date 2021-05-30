Горняк22: В России меняются правила выдачи заграничных паспортов

Вокзал Фото: Анна Меньшикова

Речь идет об изменениях для тех граждан, кто живет за границей — тем из них, кто желает получить документ, придется приехать в РФ

В России с 30 мая вступят в силу новые правила выдачи заграничных паспортов. О соответствующем приказе МВД информирует «Парламентская газета».

Речь идет об изменениях для тех граждан, кто живет за границей. С этого числа тем из них, кто желает получить документ, придется приехать в РФ.

Также новшества коснулись ситуаций и утратой загранпаспорта. Отныне от обязанности платить госпошлину за восстановление документа освобождены россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию.

Ранее «Толк» рассказывал о том, какие правила действуют по пересечению границ.

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