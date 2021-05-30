ГОРНЯК22 30.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Россиянам напомнили о трехдневных выходных в июне

Горняк22
5 часов Ago

Девочка Фото: pixabay.com

12 июня в стране отмечается День России, который имеет статус нерабочего праздничного дня. В 2021 году дата приходится на выходной день

Жителей Российской Федерации в предстоящем месяце ждут три выходных дня подряд, напоминает «РГ».

12 июня в стране отмечается День России, который имеет статус нерабочего праздничного дня. Поскольку в 2021 году дата приходится на выходной день – субботу – россиян ждет дополнительный день отдыха в понедельник, 14 июня.

В свою очередь в предпраздничный рабочий день – пятница, 11 июня – у россиян будет короче на один час.

Ранее астрологи назвали пять самых благоприятных дней июня 2021 года.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: История кино на Алтае. Как в Барнауле начали показывать «говорящие фильмы»

Алтапресс: История кино на Алтае. Как в Барнауле начали показывать «говорящие фильмы»

Горняк22
5 часов Ago
В начале XX века барнаульцы с ажиотажем ждали появления звукового кинотеатра. По городу ходили слухи. Но чтобы в Барнауле появился звуковой проектор, городу должно было крупно...
Алтапресс: Кому на Руси умирать хорошо. Хабенский и Цыпкин рассказали о своей постановке в Барнауле

Алтапресс: Кому на Руси умирать хорошо. Хабенский и Цыпкин рассказали о своей постановке в Барнауле

Горняк22
5 часов Ago
29 мая в Барнауле пройдет последний в этом сезоне премьерный показ спектакля «Интуиция», созданного под эгидой артиста Константина Хабенского. Накануне второго показа он,...
Алтапресс: В скандальной школе Барнаула, где надругались над ребенком, составляют социальные паспорта классов

Алтапресс: В скандальной школе Барнаула, где надругались над ребенком, составляют социальные паспорта классов

Горняк22
5 часов Ago
В родительских чатах школы № 70, где произошло надругательство над 11-летней девочкой, распространили информации о составлении социальных паспортов. Насилие над детьми. СС0 В чатах...

Читать по теме:

ВТОПЕ: