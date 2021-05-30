ГОРНЯК22 30.05.2021
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Горняк22: Под Новосибирском полицейский выстрелил в голову пассажиру автомобиля

Горняк22
5 часов Ago

Полиция Фото: pixabay.com

Уголовное дело против полицейского возбудили по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»

Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий против сотрудника ДПС, который выстрелил из табельного оружия в пассажира автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 28 мая на трассе Р-255 «Сибирь».

Экипаж ДПС преследовал Toyota, водитель которой не остановился по требованию. Вскоре иномарка затормозила у придорожной гостиницы. Один из инспекторов ГИБДД попытался посадить подозреваемого в служебный автомобиль, в это время ему начал мешать пассажир Toyota.

«Выходя за пределы своих полномочий», второй сотрудник полиции стал наносить удары руками и ногами по телу потерпевшего, а затем вынул табельный ПМ и «непроизвольно» нажал на спусковой крючок.

В результате молодой человек получил пулевое ранение головы.

Пострадавшего госпитализировали. Водителя и других пассажиров автомобиля доставили в отдел полиции.

ТОЛК

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