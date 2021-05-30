ГОРНЯК22 30.05.2021
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Горняк22: Автомобиль протаранил толпу людей на рынке Барнаула

Горняк22
5 часов Ago

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Большая их часть успела отскочить, однако одна из женщин оказалась под автомобилем. Пострадавшую экстренно госпитализировали

В Барнауле автомобиль врезался в толпу людей. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Барнаул22» в соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло днем 29 мая на Новом рынке. Женщина-водитель за рулем иномарки завернула на парковку к рынку и влетела в толпу.

Сообщается, что большая часть людей успела отскочить, однако одна из женщин оказалась под автомобилем. Очевидцы бросились на помощь и деблокировали пострадавшую. Ее госпитализировали.

По предварительным данным, водитель перепутала педали тормоза и газа.

Днем ранее в Барнауле на пешеходном переходе сбили девушку.

ТОЛК

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