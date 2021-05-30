Горняк22: Полиция сообщает о двух пострадавших в результате наезда авто на рынке Барнаула
Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"
По данным ведомства, 48-летняя женщина-водитель Lexus выехала на тротуар и врезалась в торговый павильон, совершив наезд на двух пешеходов
Два человека пострадали в результате наезда легкового автомобиля на людей в Барнауле. Об этом сообщили в ГИБДД.
Инцидент произошел днем 29 мая на Новом рынке города.
По предварительным данным ведомства, 48-летняя женщина-водитель Lexus выехала на тротуар и врезалась в торговый павильон, совершив наезд на двух пешеходов – 40-летнюю женщину и 30-летнего мужчину.
В результате ДТП пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Женщина госпитализирована, вопрос о госпитализации мужчины решается.
Сообщается, что водитель могла перепутать педали газа и тормоза во время движения. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.