ГОРНЯК22 30.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 9,2 тысячи заразившихся COVID-19 выявили за сутки в России

Горняк22
5 часов Ago

Медицина. Лаборатория Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В Москве было выявлено 3 241 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург (846), на третьем – Московская область (750)

За последние сутки в России подтвердили 9 289 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За это время  в Москве было выявлено 3 241 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург (846), на третьем – Московская область (750).

За минувшие 24 часа медики зафиксировали смерть 401 пациента от коронавируса.

Всего с начала пандемии от инфекции умерли 120 807 человек.

ТОЛК

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