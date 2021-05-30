ГОРНЯК22 30.05.2021
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Горняк22: Тимати назвал имя победительницы восьмого сезона «Холостяка»

Горняк22
5 часов Ago

Тимати Фото: instagram.com/timatiofficial

В финале также оказалась организатор мероприятий Алиса Грабовая – она первой вышла к Тимати в белом платье, но он сказал, что им надо попрощаться

Стало известно имя победительницы восьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Финальные кадры программы появились в соцсетях – выпуск уже посмотрели жители Дальнего Востока.

Рэпер Тимати выбрал модель из Барселоны Екатерину Сафарову.

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Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)

Музыкант подарил девушке роскошное кольцо с бриллиантом за 16 млн рублей на крыше небоскреба.

В финале также оказалась организатор мероприятий Алиса Грабовая – она первой вышла к Тимати в белом платье. Рэпер дал послушать девушке песню, которую он написал после их свидания в океанариуме. В итоге он сказал, что им надо попрощаться.

Ранее «Толк» рассказывал о том, кто такая Саша Новикова, которая стала женой рэпера Федука.

ТОЛК

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