ГОРНЯК22 30.05.2021
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Горняк22: Младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу объявила о помолвке

Горняк22
5 часов Ago

Ксения Шойгу Фото: instagram.com/ksenia_shoigu

Она продемонстрировав кольцо на пальце с внушительным бриллиантом. Имя своего избранника девушка пока держит в секрете

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу объявила о помолвке. Новостью девушка поделилась на свое странице в Instagram.

«Я теперь невеста!», – сообщила Ксения Шойгу, продемонстрировав кольцо на пальце с внушительным бриллиантом.

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Публикация от Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu)

Имя своего избранника девушка не раскрывает.

30-летняя Ксения – младшая дочь министра. Выпускница МГИМО. Президент Федерации триатлона России. Руководитель проекта «Лига Героев», организатор проекта «Гонка героев», идеолог военно-исторического кластера «Остров Фортов».

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ТОЛК

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