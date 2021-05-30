Горняк22: Младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу объявила о помолвке

Ксения Шойгу Фото: instagram.com/ksenia_shoigu

Она продемонстрировав кольцо на пальце с внушительным бриллиантом. Имя своего избранника девушка пока держит в секрете

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу объявила о помолвке. Новостью девушка поделилась на свое странице в Instagram.

«Я теперь невеста!», – сообщила Ксения Шойгу, продемонстрировав кольцо на пальце с внушительным бриллиантом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu)

Имя своего избранника девушка не раскрывает.

30-летняя Ксения – младшая дочь министра. Выпускница МГИМО. Президент Федерации триатлона России. Руководитель проекта «Лига Героев», организатор проекта «Гонка героев», идеолог военно-исторического кластера «Остров Фортов».

Ранее «Толк» сообщил о том, что фотографии со свадьбы Арианы Гранде набрали миллион лайков за 15 минут.

ТОЛК