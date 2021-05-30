ГОРНЯК22 30.05.2021
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Горняк22: Шубенков начал олимпийский сезон победой на Кубке Федерации

Горняк22
5 часов Ago

Сергей Шубенков Фото: instagram.com/sergey.shubenkov

Лучший результат сезона в мире принадлежит действующему чемпиону мира американцу Гранту Холлоуэю — он «обогнал» россиянина на 22 сотых секунды

Алтайский барьерист Сергей Шубенков открыл выступления в олимпийском сезоне победой на турнире «Кубок Федерации» в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Дистанцию 110 метров 30-летний спортсмен преодолел за 13,29 секунды.

Лучший результат сезона в мире принадлежит действующему чемпиону мира американцу Гранту Холлоуэю (13,07).

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы Шубенков пока не имеет права выступать на международных турнирах, его заявку на участие в таких стартах в нейтральном статусе сейчас рассматривает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

ТОЛК

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