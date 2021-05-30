ГОРНЯК22 30.05.2021
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Горняк22: «Челси» выиграл Лигу чемпионов, победив «Манчестер Сити»

Горняк22
5 часов Ago

"Челси" празднует победу в Лиге чемпионов Фото: instagram.com/chelseafc

Эта победа стала для клуба второй в истории Лиги чемпионов — первый раз победу в главном ерокубке команда завоевала в 2012-м

Лондонский футбольный клуб «Челси» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/21, обыграв в финале «Манчестер Сити». Об этом сообщает РИА «Новости».

Матч 29 мая на португальском стадионе «Драгау» завершился со счетом 1:0.

Эта победа стала для «Челси» второй в Лиге чемпионов (первый раз победу в главном ерокубке они завоевали в 2012-м).

Ранее стало известно о том, что минспорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Алтайском крае.

ТОЛК

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