ГОРНЯК22 30.05.2021
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Горняк22: Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе под Барнаулом

Горняк22
5 часов Ago

Место ДТП Фото: instagram.com/barnaul.insta

Авария случилась утром 30 мая в районе села Озерки – легковой автомобиль с новосибирскими номерами на большой скорости слетел с дороги

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Р-256 Чуйский тракт в Алтайском крае. Видео с места происшествия появились в соцсетях.

Авария случилось утром 30 мая в районе села Озерки – легковой автомобиль на большой скорости слетел с дороги. Находившихся в салоне людей от удара выкинуло в кювет – на кадрах видны как минимум три тела.

Очевидцы сообщают о погибших. «Толк» выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно о двух пострадавших в результате наезда авто на рынке Барнаула.

ТОЛК

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