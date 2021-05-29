ГОРНЯК22 29.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 11 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за сутки

Горняк22
14 часов Ago

В Алтайском крае за сутки от COVID-19 скончались 11 человек. Также выявлено еще 59 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 35 пациентов, сообщили 28 мая в оперштабе региона.

На данный момент лечение в госпиталях проходят 502 инфицированных и 144 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 146 пациентов. Из этого числа 51 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В крае имеется 942 специализированных места для лечения таких пациентов. Сейчас свободны 296 коек.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусом составляет 51 тыс. 463 человека. Умерли 3 тыс. 207 инфицированных (от ковида – 2 тыс. 277).

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: 4 см до критической отметки. В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности

Алтапресс: 4 см до критической отметки. В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности

Горняк22
15 часов Ago
Администрация Центрального района Барнаула ввела режим повышенной готовности в микрорайоне Затон. До достижения критической отметки уровня воды в Оби осталось 4 см, сообщают...
Алтапресс: Виктор Томенко ответил на вопрос, как удержать людей в крае, особенно в сельской местности

Алтапресс: Виктор Томенко ответил на вопрос, как удержать людей в крае, особенно в сельской местности

Горняк22
15 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая принял участие в работе VII конгресса предпринимательских объединений региона. За два часа обсуждались многие вопросы. Но самым...

Читать по теме:

ВТОПЕ: