Горняк22: Под Барнаулом хотят возвести «грибной» коттеджный поселок

Фото: Авито

Территория расположилась в селе Санниково, которое удалено от центра Барнаула на 13 км. Общая площадь составляет 1,5 га, она находится в частной собственности

Рядом с Барнаулом спроектировали небольшой коттеджный поселок «Сосновый», на котором расположится 12 участков, и продают его вместе с землей, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Он расположится в селе Санниково рядом с лесом, где растет много ягод и грибов. Также рядом есть река, где можно купаться и рыбачить.

Общая площадь поселка составляет 1,5 га, она находится в частной собственности. Все участки поделены, в поселке подведено электричество и газ. Также участки можно подключить к водопроводу. В перспективе там появится внутриквартальная дорога.

Администрация сельского совета села Санниково уже утвердила проект. Собственник решил продать весь проект с землей на данном этапе развития за 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продают самый дорогой коттедж с хамамом и двумя бассейнами.

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