ГОРНЯК22 29.05.2021
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Горняк22: На Новом мосту в Барнауле столкнулись четыре автомобиля

Горняк22
15 часов Ago

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Массовое ДТП произошло сегодня в Барнауле. Судя по кадрам, автомобили получили незначительные повреждения. О пострадавших информации нет

Вечером 28 мая на Новом мосту в Барнауле произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что на дороге выстроился «паровозик» из трех машин. Также последним в него врезался Lexus.

О пострадавших не сообщается. На месте работает Аварком.

Ранее сообщалось, что легковушка сбила бабушку на Змеиногорском тракте.

ТОЛК

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