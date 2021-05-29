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Горняк22: Министры Алтайского края отчитались о доходах за год

Горняк22
15 часов Ago

Правительство Алтайского края Фото: Анна Меньшикова

Самым большим оказался доход министра здравоохранения Дмитрия Попова – 4,7 млн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее

Министры Алтайского края отчитались о доходах за 2020 – декларации глав регионального кабмина публикует официальный сайт края.

Самым большим оказался доход министра здравоохранения Дмитрия Попова – 4,7 млн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее (3,1 млн). Согласно документу, часть дохода глава ведомства получил от продажи недвижимости. Ранее источники «Толка» рассказали, что Попов продал квартиру в Красноярске.

Сколько заработали министры Алтайского края в 2020 году

  • министр здравоохранения Дмитрий Попов – 4,7 млн рублей. В собственности доля в квартире и автомобиль Kia Sorento Prime
  • министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3,6 млн рублей. Доля в квартире, автомобиль Nissan X-Trail
  • министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 3,1 млн рублей. В собственности квартира и доля в квартире, гараж, машино-место, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado
  • министр соцзащиты Наталья Оськина – 3,1 млн рублей. Доли в двух квартирах
  • министр цифрового развития Евгений Зрюмов – 3,1 млн рублей. В собственности квартира и доля в квартире, автомобиль Suzuki Grand Vitara
  • министр сельского хозяйства Александр Чеботаев – 3 млн рублей. Доля в квартире, автомобили Mazda Familia S-Wagon и Nissan Murano
  • министр культуры Елена Безрукова – 3 млн рублей. В собственности квартира и гараж
  • министр образования и науки Максим Костенко – 2,9 млн рублей. В индивидуальной, долевой и совместной собственности три квартиры, погреб, автомобили Hyundai ix35 и ВАЗ 2101
  • министр транспорта Александр Дементьев – 2,8 млн рублей (ушел в отставку в конце мая)
  • министр спорта Алексей Перфильев – 2,8 млн рублей. В собственности 28 объектов недвижимости, автомобили Infiniti QX80, ГАЗ 2410-Волга, Nissan Qashqai и прицеп

Ранее «Толк» рассказывал о том, сколько заработали за 2020 год вице-премьеры правительства Алтайского края.

ТОЛК

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