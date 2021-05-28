Горняк22: Вегетарианцы поневоле. Какие блюда можно детям с фенилкетонурией

Май — месяц информирования о фенилкетонурии (ФКУ). По традиции в течении этого месяца родители детей с ФКУ и взрослые люди по всему миру рассказывают о своих особенностях, диете, успехах и трудностях. Это воспитывает толерантное отношение и внимание общества к людям с диагнозом фенилкетонурия.

Фенилкетонурия (ФКУ) – очень редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Люди с этим диагнозом вынуждены всю жизнь соблюдать строжайшую диету. Под запретом большинство продуктов. Болезнь особенно опасна в детском возрасте, поскольку может вызывать умственную отсталость.

Председатель Совета Алтайской краевой общественной организации семей больных фенилкетонурией Наталья Филимонова особо подчеркивает, что лечение лишь одно – строгая диетотерапия. «В организмах людей с таким заболеванием не усваивается одна из аминокислот белка — фенилаланин. Им запрещены почти все продукты: мясо, рыба, молочная продукция, яйца, мучное, крупы… Можно только фрукты и овощи», — объясняет она.

Поэтому надо соблюдать низкобелковую диету. Необходимо строго дозировать продукты, содержащие белок. Его недостаток замещается специализированным лечебным питанием — аминокислотными смесями.

Несмотря на все ограничения, дети с фенилкетонурией такие же, как их сверстники. Болезнь не лишает возможности жить обычной жизнью. Поэтому Наталья Филимонова и ее единомышленники учат родителей да и самих ребятишек, готовить вкусные и разнообразные, а самое главное – полезные блюда.

— Питание не должно навредить ребенку, должно позволить ему развиваться и расти. Быть умным, обычным ребенком. Вырасти и стать замечательным человеком. Поэтому мы, родители, поддерживаем их с самого рождения. Готовим разные блюда. Но овощи и фрукты — наше основное питание. То есть, наши дети с рождения вегетарианцы. Не случайно их называют вегетарианцы поневоле, — говорит она.

По словам моей собеседницы, когда организация была создана в ноябре 2009 года, самым важным было для ее членов собрать рецепты для приготовления блюд для детей. «И мамы детей более старшего возраста с удовольствием поделились рецептами. Мы собрали сборник, который передаем всем вновь появившемся в организации, чтобы и им было не сложно научиться готовить самим и в дальнейшем научить своих детей», — поясняет Наталья Филимонова.

Сборник составлен в электронном виде, а значит, его легко переслать на почту либо скинуть по другим интернет-средствам коммуникации. Благо сейчас телефон с доступом в Сеть есть у большинства людей. А блюда очень разнообразные – от салатов и супов до десертов. Есть даже котлеты, правда вегетарианские.

В рецептах часто используется низкобелковые продукты. В последнее время в продаже появились разные виды продуктов, которые содержат низкое количество белка – макароны, вермишель, хлеб, кондитерские изделия, крупы, консервированные овощи и фрукты для детского питания. В качестве заменителей круп используется искусственное саго, которое готовится из кукурузного крахмала. Эти продукты позволяют разнообразить питание и обогатить диету новыми вкусами.

Правда, к сожалению, их средняя стоимость в интернет-магазинах в десять раз превышает цены на обычные макароны, молоко, хлеб, печенье и т.д. Плюс высокая стоимость доставки. А в связи со стремительным ростом курсов валют импортные продукты регулярно и значительно дорожают.

Мало того, надо знать состав аминокислот разных продуктов. Для облегчения расчетов принято считать, 50 грамм фенилаланина содержится в 1 г условного белка. Калорийность пищи увеличивается на треть. На кухне должны быть весы, чтобы можно было взвешивать продукты и тщательно рассчитывать количество фенилаланина.

И все же родители не отчаиваются, и сами изобретают все новые и полезные блюда. А таковых рецептов насчитывается уже десятки. Хотя питание на первый взгляд кажется существенно ограниченным, но в реальности можно вполне полноценно и разнообразно кормить детей. Так, они могут употреблять блюда с овощами и фруктами, ягодами.

— Это блюдо мой сын приготовил сам, и я рада, что мы можем научить их готовить то, что и можно и полезно, — рассказывает Наталья Филимонова, с гордостью делясь фотографией аппетитных долек. – Это любимое лакомство для наших детей. И хотя в нем 2 грамма белка на 100 грамм, все же дольки и фри любят все ФКУ-шки (так ласково называем мы своих фенилкетонурийцев).

Так, как диета на всю жизнь, важно подсчитывать объем аминокислоты в продуктах, чтобы не приводить к нарушению состояния. Ну а мы в свою очередь делимся несколькими рецептами из сборника, который нам любезно предоставили в Алтайской краевой общественной организации семей больных фенилкетонурией.

Рецепты для детей с ФКУ

Салат «Осенний»

Ингредиенты: помидоры 3 шт., яблоко 1 шт., капуста 50 г, петрушка 3 г, укроп 3 г, перец сладкий 30 г, салат 3 листика, лук 10 г, соль по вкусу.

Салат заправить сметаной 10-20% жирности, можно маслом.

Борщ «Овощной»

Ингредиенты: картофель — 115 г, перец сладкий — 90 г, свекла — 30 г, лук — 10 г, капуста — 125 г, морковь — 50 г, зелень — 8 г, помидоры — 50 г.

Можно добавить одно зеленое яблоко для кислоты. Свеклу, лук, морковь, помидоры обжарить на растительном масле и заправить.

Котлеты «Капустные»

Ингредиенты: капуста 350 г (б. 1,8 г/100 г) – 6,3 г белка, морковь 50 г (б. 1,3 г/100 г) – 0,65 г белка, лук 50 г (б. 1,4 г/100) – 0,7 г белка, немецкая крупка манка (или Крупка МакМастер) 50 г. (б. 0,4 г/100 г) — 0,2 г белка, сухое молоко или сливки (Корея) 10 гр. — 0,2 белка, заменитель яйца 1 мерн. ложка (в 1 мерн. ложке 0,2 г белка), вода 110 гр., соль 1 ч., ложка без горки (а лучше по вкусу), перец щепотка, подсолнечное масло без запаха для зажарки и жарки котлет. Для панировки картофельный — крахмал 70 г, (б. 0,1 г/100 г) — 0,07 г белка.

Приготовление фарша и жарка котлет

Капусту мелко нарезать, подробить блендером и переложить в глубокую миску. Мелко нарезать лук и натереть на мелкой терке морковь, зажарить лук и морковь на подсолнечном масле. Добавить в миску с капустой зажарку, соль, перец, сухое молоко, заменитель яйца, воду — перемешать, добавить н/б крупку манку.

Дать фаршу постоять и набухнуть минут 40. Потом набирать фарш из миски десертной ложкой и содержимое ложки в картофельный крахмал, сформировать и одновременно панировать котлету, а потом обжарить на раскаленной сковороде в подсолнечном масле с двух сторон.

Вареники

Ингредиенты: теплая вода 50-100 г, заменитель яиц 1 мерная ложка, соль побольше ½ чайной ложки, мука низкобелковая.

Приготовление

В теплой воде развести заменитель яиц, соль. Всыпать муку, сначала помешивать ложкой, затем рукой до густоты.

Начинка любая (картофельное пюре, ягоды). Вареники с картофелем можно полить луком, обжаренным на подсолнечном масле.

Пицца

Ингредиенты: дрожжи ½ ч.л. (например, сухие «Саф-момент» — хлебопекарные быстрорастворимые), мука низкобелковая 300 г, соль 1 ч.л., сахар ½ ст.л., сухое молоко 1 ст.л. (можно без него), масло сливочное 15 г, вода 200 мл.

Приготовление

Можно взять всех вышеперечисленных ингредиентов вдвое меньше, получается 1 круглая пицца, диаметром с обычную тарелку.

В муку всыпаем дрожжи, соль, сахар и залить водой комнатной температуры, перемешать и поставить в теплое место на 1 час (можно проверить минут через 45). Затем смазать обильно руки растительным маслом и достать тесто, раскатать круг, можно сразу на противне, смазанном растительным маслом. Тесто будет клейкое, справиться поможет масло и мука.

На тесто налить кетчуп, размазать, укрыть по всей поверхности предварительно пассированным луком и морковью, кабачки и болгарский перец из заморозки порезать сверху, затем красивой сеточкой залить майонезом. Выпекать в духовке при 200 градусах 15 минут, ориентироваться по готовности (тонкое тесто пропекается быстро).

Вафли

Ингредиенты: мука низкобелковая 100 г, растительное масло 3 ст.л., сахар 3 ст. л., соль по вкусу, заменитель яиц 1 мерная ложка, воды немного.

Приготовление

Все продукты хорошо перемешать и выпекать при помощи вафельницы.

Алтайская правда