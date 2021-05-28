Горняк22: 8 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, заболели 61

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В Алтайском крае за минувшие сутки подтвержден еще 61 диагноз COVID-19. При этом за это же время вылечились и выписаны 66 пациентов, скончались от коронавируса 8 инфицированных. Такие данные предоставили 27 мая в оперштабе региона.

Сейчас лечатся в госпиталях 483 инфицированных и 151 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 146 человек, подключены к аппаратам ИВЛ – 55.

Всего в край поступило 300 тыс. 447 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции для иммунизации населения. На утро 27 мая, прививки поставили 241 тыс. 275 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 51 тыс. 404 инфицированных. Умерло 3 тыс. 196 человек. Из этого числа от коронавирусной инфекции – 2 тыс. 266 заболевших.

Алтайская правда