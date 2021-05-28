Горняк22: Новая современная поликлиника появится в алтайском райцентре после девяти лет ожидания

Фото Олег БОГДАНОВ

Скоро в райцентре Зональное появится новая современная поликлиника. Пока идет работа над проектом, да и само строительство потребует времени.

Но жители района, медики и их пациенты, которые долгие годы ютятся в тесном ветхом здании, полны надежд.

«Нам денег не хватило»

«Эту поликлинику помню с детства, она уже тогда новой не была. Я успела на пенсию уйти, а ничего не поменялось. Та же деревянная лестница, те же выбоины и трещины. Дай бог, чтобы строительство началось. Мы дольше ждали, пару лет-то как-нибудь потерпим» – такой диалог завязался с Татьяной М.,

ожидавшей приема врача.

– Всё так, – кивают остальные. – Хочется верить, что дождемся…

Главный врач Зональной ЦРБ Виктор Басов конкретизирует: девять лет уже они с коллегами ждут начала строительства. Притом что сам он в этой должности уже десять.

Предыстория. Еще в 2013 году ЦРБ получила заключение экспертов об аварийности здания поликлиники. Никто особо и не удивился, ведь это здание, одна из первых высоток Зонального, построено 90 лет назад. В начале ХХ века в нем располагалась школа, в середине – участковая больница, с 1983-го – поликлиника. Тогда удалось даже попасть в программу «80х80». К 80-летию Алтайского края благодаря ее ресурсу в регионе построили 80 социальных объектов.

– В надежде на то, что поликлиника Зональной ЦРБ станет одним из них, район заказал «Алтайгражданпроекту» проект, его разрабатывала Нина Жукова. Районному бюджету он обошелся в немалую сумму, но ушел, увы, в корзину. В программу мы не попали. Процент исполнения ее в Алтайском крае был высоким, но то ли не слишком активно мы отстаивали свои интересы, то ли по параметрам не подошли… А по-русски сказать, нам денег не хватило, – констатирует главврач.

Теперь – индивидуальный

Приоритетным правом включения в программу тогда и впрямь пользовались муниципалитеты, удаленные от городов с развитой медицинской инфраструктурой. Те, в которых ЦРБ – единственная возможность врачебной помощи для местных жителей. Зональный же район в приоритеты не попал. Поскольку и трасса федеральная рядом, и Бийск в 20 километрах. Транспортная доступность – лучше не придумаешь. Но остроты вопроса сама по себе она не снимала. Жители Зонального района снова подняли его спустя несколько лет.

– На первой встрече нового тогда еще губернатора Виктора Петровича Томенко с медиками Бийской зоны я так немножко по-наглому, воспользовавшись тем, что мы тезки, рассказал о проблеме. Ведь к нам не только местные жители обращаются. Федеральная трасса здесь проходит, случаи всякие бывают. Людей же нужно в достойных условиях принимать. Словом, началось движение, включились глава района и наши депутаты, – рассказывает главврач.

В 2018-м решено было адаптировать к условиям Зонального района проект Алтайской ЦРБ, из-за того что и сейсмоактивность двух территорий одинакова, и набор помещений им нужен один и тот же. Но отошли от этого плана, и сейчас для новой поликлиники инженеры «Дирекции единого стройзаказчика» готовят индивидуальный проект. Уже отмежевана земля на участке неподалеку, подготовлен медицинский заказ (параметры оснащения здания необходимым оборудованием, в том числе и лучевым, «тяжелым», под которое нужны и особые помещения). К слову, первую поставку цифровой техники на сумму 34 млн рублей в Зональном ждут уже в этом году.

Дополнительные эффекты

Мощность новой поликлиники высчитали эмпирическим путем – на 120 помещений в смену с учетом того, что прикреплено к ней 18,5 тысячи человек плюс Акутиха, село в соседнем Быстроистокском районе, отрезанном от райцентра Обью. Ее жителям проще обращаться в Зональную ЦРБ, чем «форсировать» каждый раз реку.

Вместо аварийной поликлиники на близлежащем участке ориентировочно к 2024 году будет построена современная взрослая, с благоустроенной прилегающей территорией и просторной парковкой. В традиционный набор отделений войдут в том числе женская консультация и дневной стационар. В отдельных зданиях будут располагаться лаборатория и детская поликлиника, которую хорошо отремонтировали еще в 2020 году.

Поможет ли новая поликлиника решить застарелые проблемы медицины села, кадровую например? В Зональной ЦРБ в это верят. Ведь плюсом к программам поддержки молодых специалистов привлекают комфортные условия работы. Сейчас, к примеру, персонал ЦРБ – 203 человека, из них 32 врача. Нет проблем только с узкими специалистами. Обеспеченность терапевтами – 50%, педиатрами – 60%… В таких условиях, чтобы избежать очередей, используются все формы записи – по телефону, через инфомат, удаленную регистратуру или портал госуслуг. Пациенты со временем привыкли к такой системе, но на время приема ориентируются далеко не все. Бывает, ждут с утра у кабинета, хотя талончик – на дневное время. И «бабушкины причуды» тут ни при чем. Чтобы попасть к врачу, жители Плешково, Соколово или Луговского нанимают в складчину машину. Как правило, водители едут с утра и тут уж выбирать не приходится. Впрочем, отсутствие регулярного межпоселкового автобусного сообщения совсем другая история.

Зональный район

Алтайская правда