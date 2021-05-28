Горняк22: Стали известны летние лагеря Алтайского края, подключившиеся к системе кэшбека
Девочка Фото: pixabay.com
Из 56 алтайских загородных оздоровительных организаций отдыха для детей в программе туристического кэшбека участвуют 45
Полный список лагерей и санаториев, которые подключились к системе детского кэшбека, «Толку» предоставил «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». В ведомстве уточнили, что участие в программе дело добровольное, часть организаций отказались по тем или иным причинам.
С 25 мая путевки с 50% скидкой по программе детского кэшбека можно оформить в следующие оздоровительные организации.
Частные
- «Рассвет» (Первомайский район, Зудилово);
- «Кристалл» (Первомайский район, Баюновские Ключи);
- Турбаза «Империя туризма» (Алтайский район, поселок Катунь);
- «Орленок» при «Санаторий Сосновый бор» (Первомайский район, Зудилово);
- «Колос» (Павловск).
Муниципальные
- «Центр им. Юрия Гагарина» (Михайловский район);
- «Орленок» (Косихинский район);
- «Спутник» (Завьяловский район, село Светлое);
- «Экотур» (Алтайский район);
- «Чайка» (Тюменцевский район);
- «Гагаринская республика» (в 9 км от села Усть-Калманки);
- «Озеро Белое» (Курьинский район, поселок 8 Марта);
- «Орленок» (Ребрихинский район, село Подстепное);
- «Чайка» (Мамонтовкий район);
- «Восток» (Целинный район);
- «Лесная сказка» (Бийский район, поселок Боровой);
- «Ракета» (Бийский район, поселок Усть-Катунь);
- «Факел» (Бийск, село Фоминское);
- «Салют» (Егорьевский район);
- Лагерь им. Германа Титова (Егорьевский района);
- «Чайка» (Змеиногорский район, село Савушки);
- «Орленок» (Баевский район);
- «Космос» (Первомайский район, село Зудилово);
- «Лесной городок» (Бийский район, село Лесное);
- «Радуга» (Шипуновский район);
- «Орленок» (Родинский район);
- «Березка» (Хабарский район, село Утянка);
- «Орленок» (Красногорский район);
- «Волна» (Волчихинский район, в 3 км от села Бор-Форпост);
- «Золотая рыбка» (Егорьевский район);
- «Чайка» (Локтевский район, село Новомихайловка).
Входящие в состав барнаульского центра «Каникулы»
- «Звездный» (Калманский район, поселок Новые Зори);
- «Маяк» (Калманский район, село Стуково);
- «Медвежонок» (Барнаул, поселок Казачий);
- «Соснячок» (Барнаул, Ленточный бор);
- «Спутник-2″(Барнаул);
- «Дружных» (Барнаул).
Краевые
- «Уба» (Алтайский район, село Нижнекаянча);
- «Селена» (Алтайский район, село Ая);
- «Березка» (Первомайский район, поселок Казачий);
- «Юность» (Егорьевский район, в 3 км от села Лебяжье).
А также санаторий и лагерь отдыха «Алтай», принадлежащие РЖД и санаторий-профилакторий «Мечта», имеющий федеральное значение.
Напомним, для того чтобы воспользоваться программой кэшбека нужно оформить заявку на портале «Заявка22». Путевку необходимо оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. В течение пяти дней на нее вернут компенсацию, но не более 20 тысяч рублей.