ГОРНЯК22 28.05.2021
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Горняк22: В Москве актёр Константин Котляров избил мужчину на Страстном бульваре

Горняк22
2 часа Ago

Константин Котляров Фото: кадр из фильма "Час Волкова"

Прохожие вызвали полицейских и скорую помощь. После драки у актёра остались ссадины и ушиб головы, состояние второго мужчины неизвестно

В Москве около ресторана «Сандал» 54-летний актёр Константин Котляров избил мужчину, сообщает Telegram-канал «Mash»

Стало известно, что конфликт завязался около часа ночи. Причина ссоры пока неизвестна. Очевидцы, которые узнали артиста, рассказали, что увидели, как мужчина душит соперника, прижав его к земле. Они же и вызвали полицию и скорую помощь.

Актёр Константин Котляров стал известен по ролям в таких сериалах, как «Карпов», «Мосгаз», «Час Волкова» и «Марш Турецкого».

Ранее «Толк» сообщал, что барнаульского футболиста избили в аэропорту Еревана. Предположительно, руководители клуба приехали в аэропорт, откуда футболист улетал в Россию, и напали на него.

ТОЛК

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