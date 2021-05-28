Горняк22: Священник рассказал, как обращаться с иконами в доме

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Священник призывает людей не быть мнительными в случаях, если у иконы уже был владелец. Это суждение ошибочно, так же, как мнение, что поднять на улице чужой крестик значит навлечь на себя беду

Почитание нельзя сравнивать с идолопоклонничеством. Почитание образов и икон имелось и в Ветхом Завете. Соответственно, перед святыми образами нужно вести себя правильно, заявил священник Николай Савченко. Об этом сообщили «Слово и Дело».

По словам священнослужителя, нельзя допускать запыления икон, а в момент прикосновения к ней руки должны быть вымыты, а мысли собраны, и сосредоточены на занятии.

«Православные христиане никогда не курили в своих домах, потому что курить там, где стоят иконы считалось совершенно неправильным. По этой же причине не разрешалась держать дома собак. Это нечистые животные. Сейчас допускается нахождение собаки и икон в одной комнате, но чтобы образы были вне зоны ее досягаемости», – объяснил он.

Священник отметил, что если икона приходит в негодность и не подлежат реставрации, её нужно захоронить в непопираемом месте, которое не является нечистым. Именно поэтому церковь не одобряет наличие святых образов на бумаге. Ведь макулатура подлежит утилизации, которая недопустима для иконы.

Кроме того, по его словам, некоторые верующие имеют столько икон, что они оказываются в небрежении. Священник напомнил, что важно рассчитывать по своим силам количество образов в доме и стараться соблюдать все заветы.

Также священнослужитель одобрил наличие икон в машине, но заметил, что в ним нельзя относиться как к талисману, который может уберечь человека от беды без участия самого человека.

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