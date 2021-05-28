Горняк22: Вкуснее, чем в магазине: готовим домашний майонез по классическому рецепту

Майонез. Еда Фото: Pixabay

В день рождения майонеза предлагаем попробовать приготовить этот вкусный соус самостоятельно из натуральных продуктов

28 мая отмечается кулинарный праздник – День майонеза. Существует несколько версий происхождения этой популярной заправки.

Первая связывает изобретение майонеза с Семилетней войной, в ходе которой англичане оккупировали Францию. В городке Маон герцог Ришелье в 1756 году потребовал от своего повара удивить его чем-то вкусным. Но из продуктов остались только растительное мало, яйца и лимоны. Блюдо повар изобрести не смог, зато разработал соус, который всем пришелся по вкусу. Как пишет Calend.ru, произошло это именно 28 мая.

Другая версия утверждает, что майонез появился в 1782 году, когда герцог Луи Криленский отвоевал у англичан город Маон и устроил пир. Именно там впервые повара представили соус из яиц, масла и лимонного сока.

Многие, кто пробовал домашний майонез, утверждают, что он гораздо вкуснее заводского. Попробуйте сами.

Рецепт домашнего майонеза

Рецепт майонеза Фото: Мария Трубина

Что потребуется

Сырые яйца – 2 шт.

Соль — ½ ч. л.

Сахар — ½ ч. л.

Горчица — 2 ч. л.

Растительное масло — 250 мл

Лимонный сок – 1 ст. л.

Как готовить

Разбить яйца в высокую емкость, добавить соль, сахар и горчицу. Взбить ингредиенты блендером. После медленно влить масло, продолжая взбивать.

Когда соус загустеет, добавить лимонный сок и еще раз взбить блендером.

Рецепт с сайта Lifehacker.ru.

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