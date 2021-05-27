Горняк22: От коронавируса в Алтайском крае за сутки умерли еще 10 человек

В Алтайском крае за сутки выявили еще 60 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 86 пациентов. Скончались от ковида и его последствий 10 человек, сообщили 26 мая в оперштабе региона.

Сейчас лечатся в госпиталях 499 инфицированных и 151 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных пациентов составляет 146 человек. 53 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе превысило 51 тыс. человек. Выздоровели свыше 46 пациентов. Умерли 3 тыс. 188 инфицированных (в том числе от коронавируса – 2 258).

Алтайская правда