Горняк22: Главврач Алтайского диагностического центра написала заявление об увольнении

Главный врач диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. Эту информацию подтвердили «Алтайской правде» в пресс-службе Минздрава региона.

Как сообщила пресс-секретарь Марина Галдина, у Оксаны Валерьевны в понедельник, 31 мая, будет последний рабочий день. С чем связано увольнение, неизвестно.

Она назначена главврачом этого медучреждения с 13 марта 2019 года. С 2010 года была заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярском крае. Также была главным внештатным специалистом по ультразвуковой диагностике Министерства здравоохранения упомянутого региона. Ранее трудилась заведующей отделением лучевой и функциональной диагностики медцентра «РУСАЛ», врачом УЗИ в НИИ медицинских проблем Севера, в Краевой клинической больнице Красноярска.

В 1996 году Оксана Валерьевна окончила Красноярскую государственную медицинскую академию, после этого – клиническую ординатуру на базе НИИ медицинских проблем Севера по направлению «педиатрия». К 2010 году выучилась на «экономиста-менеджера» Новосибирского государственного медуниверситета.

Барнаул

Алтайская правда