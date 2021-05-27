ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Назван новый способ определения осложнений при коронавирусе

Горняк22
5 часов Ago

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили новый маркер, который сигнализирует о высокой вероятности поражения сосудов при коронавирусе.

Как сообщили в самой службе, выявлена новая особенность поражения сосудистого русла при коронавирусе. У пациентов в остром периоде течения болезни повышается эндотелин-1. Этот показатель можно использовать, чтобы оценить состояние эндотелия сосудов и выявить риск сосудистых осложнений.

Наиболее высокий показатель  уровня эндотелина-1 был у пациентов, которым в дальнейшем становилось еще хуже. Зато у больных, которые уже пошли на поправку, этот показатель был в пределах нормы, сообщают РИА Новости.

Как подчеркнули в ведомстве, выявление нового маркера поможет диагностировать заболевание на ранней стадии и предотвратить риск развития сосудистых осложнений.

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Алтайская правда

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