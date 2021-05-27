ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Горняк22: В России измерили уровень счастья предпринимателей

Горняк22
5 часов Ago

Бизнес. Предприниматель Фото: pixabay.com

Ко Дню предпринимателя 26 мая аналитики провели психологическое исследование уровня счастья российских бизнесменов по оксфордскому опроснику счастья

Среди предпринимателей больше счастливых женщин, чем мужчин. При этом большинство  владельцев бизнеса смотрят в будущее с оптимизмом. Об этом рассказали специалисты СберЗдоровья и ЮKassa, сообщает «РИА Новости».

По результатам исследования, 74,5% счастливы и смотрят в будущее с оптимизмом и надеждой на лучшее, 68% удовлетворены жизнью. При этом сотрудники, работающие по найму, счастливее руководителей, из них только 6,5% недовольны своей жизнью.

Самыми счастливыми оказались бизнесмены креативной индустрии: художники, коучи и блогеры, а самыми несчастными – IT-специалисты.

Среди предпринимателей с доходом до 100 тысяч рублей в месяц 57,4% полностью удовлетворены жизнью. При доходе от 100 до 300 тысяч рублей уровень счастья возрастает до 72% опрошенных. Нет недовольных жизнью респондентов при доходе от от 500 тысяч рублей, а вот среди бизнесменов, которые зарабатывают более миллиона рублей, счастливы всего 33% опрошенных.

Ранее Алтайский край вошел в топ-10 регионов с наименьшим давлением на бизнес. Регион, согласно данным рейтинга за текущий и предыдущий годы, совершил резкий скачок и поднялся с 62-го на 6-ое место.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Главврач Алтайского диагностического центра написала заявление об увольнении

Горняк22: Главврач Алтайского диагностического центра написала заявление об увольнении

Горняк22
5 часов Ago
Главный врач диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. Эту информацию подтвердили «Алтайской правде» в пресс-службе Минздрава...
Алтапресс: Вперёд, в каменный век! Как используют «гибкий камень» в стоительстве

Алтапресс: Вперёд, в каменный век! Как используют «гибкий камень» в стоительстве

Горняк22
5 часов Ago
Трудно найти более странное словосочетание, чем «гибкий камень». Эти противоположные понятия обозначают отделочный материал, который появился на рынке относительно недавно, но уже...
Алтапресс: В Алтайском крае увеличилось количество неврологических больных

Алтапресс: В Алтайском крае увеличилось количество неврологических больных

Горняк22
5 часов Ago
За год в неврологических отделениях края пролечили 7 000 человек и дистанционно проконсультировали 2 000 человек, перенесших инсульт и находящихся на лечении в центральных районных больницах. Количество неврологических...

Читать по теме:

ВТОПЕ: