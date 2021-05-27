ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Участок Чуйского тракта перекроют из-за проезда военных

Горняк22
5 часов Ago

ДПС. Трасса Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее планировать маршрут

Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает участников дорожного движения об ограничении движения транспорта на Чуйском тракте в связи с плановым движением военных колонн.

27 мая движение для всех видов транспорта будет закрыто:

с 19.50 до 23.50 на участке автодороги «граница Косихинского и Первомайского районов – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д «Подъезд к н.п. Косиха»

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее планировать маршрут.

Ранее «Толк» сообщал о том, что спецкомиссия оказалась недовольна сервисом на трассе Барнаул – Казахстан перед турсезоном.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Главврач Алтайского диагностического центра написала заявление об увольнении

Горняк22: Главврач Алтайского диагностического центра написала заявление об увольнении

Горняк22
5 часов Ago
Главный врач диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. Эту информацию подтвердили «Алтайской правде» в пресс-службе Минздрава...
Алтапресс: Вперёд, в каменный век! Как используют «гибкий камень» в стоительстве

Алтапресс: Вперёд, в каменный век! Как используют «гибкий камень» в стоительстве

Горняк22
5 часов Ago
Трудно найти более странное словосочетание, чем «гибкий камень». Эти противоположные понятия обозначают отделочный материал, который появился на рынке относительно недавно, но уже...
Алтапресс: В Алтайском крае увеличилось количество неврологических больных

Алтапресс: В Алтайском крае увеличилось количество неврологических больных

Горняк22
5 часов Ago
За год в неврологических отделениях края пролечили 7 000 человек и дистанционно проконсультировали 2 000 человек, перенесших инсульт и находящихся на лечении в центральных районных больницах. Количество неврологических...

Читать по теме:

ВТОПЕ: