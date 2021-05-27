Горняк22: Бастрыкин объявил выговор главе алтайского управления СК

Андрей Хвостов. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Руководитель ведомства выразил недовольство результатами работы по расследованию уголовных дел в сфере обеспечения жильем детей-сирот в крае

Председатель Следственного комитета РФ объявил о дисциплинарном взыскании руководителям ряда региональных управлений ведомства за нерешенные проблемы с «сиротским» жильем. В их числе оказался глава СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Будут применены меры дисциплинарного взыскания (выговор)», – говорится в сообщении.

После отчета и ситуации с предоставлением жилья детям-сиротам в крае Бастрыкин выразил недовольство результатами работы по расследованию уголовных дел в этой сфере.

Отмечается, что в Алтайский край оказался в числе территорий с наиболее низким коэффициентом обеспечения жилой недвижимостью этой категории населения (менее 6%).

По данным на 1 января 2021 года, в регионе право на жилье имели 5 973 сироты. При этом за минувший год чиновники смогли освоить менее половины из выделенного на эти цели 1 млрд рублей.

По фактам непредоставления недвижимости в крае возбуждают уголовные дела, однако этого, очевидно, оказалось недостаточно. Ситуация вышла на федеральный уровень.

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