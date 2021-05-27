ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: В Госдуму летом внесут законопроект о ежемесячном базовом доходе

Горняк22
5 часов Ago

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, что с этим законопроектом партия пойдет на выборы в Госдуму в сентябре

«Справедливая Россия» предложила внести летом в Госдуму законопроект о ежемесячной безусловной выплате для всех, заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

«Мы выходим на закрытие сессии где-то 18 июля, внесем инициативу летом, но рассматривать её будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва. Если законопроект примут — это будет важнейшим шагом для ликвидации бедности», – рассказал он.

По его словам, средства на такие выплаты можно взять из доходов от продажи углеводородов или введения государственной монополии на оборот и производство этилового спирта.

«В России действует Фонд национального благосостояния, куда идут все сверхдоходы от продажи углеводородов и лежат там мертвым грузом. На сегодняшний день это 13,5 трлн рублей», – отметил Миронов.

Кроме того, политик предложил начать выплачивать базовый доход наименее защищенным слоям населения и постепенно добавлять туда остальные категории граждан. Сумма такой ежемесячной выплаты, по его мнению, должна составить около 10 тысяч рублей, чтобы покрыть базовые потребности человека.

Ранее россиянам рассказали порядок получения новой детской выплаты. К 1 июля в стране будет выстроена новая система поддержки семей с детьми. Деньги получат беременные, неполные семьи, а также семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

ТОЛК

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