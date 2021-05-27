ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: В Туапсе выясняют, почему Черное море почернело от нефти

Горняк22
5 часов Ago

Разлив нефтепродуктов в Туапсе Фото: instagram.com/admtuapse

Росприроднадзор взял пробы воды и грунта, чтобы выяснить, какие нефтепродукты попали в море. Представители управления ветеринарии погибших птиц и животных в морской акватории не обнаружили

В Туапсе ищут причину разлива нефтепродуктов в Черном море. Маслянистую пленку и химический запах заметили отдыхающие на пляже, который пришлось закрыть, сообщает «Пятый Канал».

Как стало известно позже, водолазы, которые обследовали территорию, нашли утечку в глубоководном канализационном коллекторе.

«Что такое глубоководный коллектор? Это позапрошлый век. Это канализация, которая, сбрасывается в море где-то за километр от берега. Можете представить, чтобы в цивилизованной стране, где курорт – сбрасывалась канализация?» – возмутился эколог Илья Рыбальченко.

Официально в канализацию топливо не сливают. В местном Роспотребнадзоре предположили, что речь идет о незаконной врезке. В настоящее время, спасатели сообщили, что нефть удалось собрать абсорбентом. Природоохранная прокуратура начала проверку.

По словам владельцев прибрежных гостиниц, жалобы от гостей в связи с ЧП не поступали. Специалисты заверяют, что проведению курортного сезона происшествие не угрожает, сообщает официальный аккаунт администрации Туапсе в Instagram.

Ранее «Толк» сообщал, что начальник на барнаульском заводе незаконно «закапывал» в землю опасные вещества. В июне 2020 года он привлек подрядчика, чтобы выкопать котлован, где он распорядился захоронить опасные производственные отходы.

ТОЛК

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