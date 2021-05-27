ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: В Барнауле пассажирам пришлось толкать трамвай с переезда

Горняк22
5 часов Ago

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Инцидент произошел на улице Малахова. Причины аварийной ситуации и сроки приостановки движение электротранспорта не уточняются

В Барнауле пассажирам трамвая пришлось толкать вагон из-за остановки движения. Об этом очевидцы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 26 мая.

На улице Малахова остановились трамваи. Один из вагонов оказался на переезде через пути. Чтобы освободить дорогу, люди принялись своими силами откатывать его назад.

Причины аварийной ситуации и сроки приостановки движение электротранспорта не уточняются.

ТОЛК

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