Горняк22: Алтайская Счетная палата обнаружила вопиющие нарушения в работе властей

Счетная палата Фото: Виталий Барабаш

Региональное контрольное ведомство обнаружило нарушения в госзакупках, ненужную котельную, неактуальную проектную документацию на миллиарды рублей

Минспорта края закупало дорогой инвентарь без возможности его монтажа. Минобразования приобретало оборудование по завышенным ценам, которое невозможно использовать в учебном процессе и часть его «похоронили» на складах. У министерств региона нет единых алгоритмов расчета начальной цены на одни и те же виды товаров, и в итоге бумага А4 может закупаться по стоимости в диапазоне от 230 до 800 рублей за пачку.

Эти и другие данные о нарушениях в работе ведомств края содержатся в отчете Счетной палаты региона о работе в 2020 году, который размещен на сайте краевого парламента. Проверки касались работы ведомств не только в 2020 году, но и в предыдущие периоды. 27 мая депутаты рассмотрят его на сессии. «Толк» выбрал самые вопиющие эпизоды.

Дорогие миксеры – на склад

В 2019 году региональное минобразования на торгах купило оборудование и средства обучения на общую сумму 42,1 млн рублей, которые передали подведомственным организациям в период с марта по май 2020 года. То есть поставленное в 2019 году оборудование в образовательном процессе 2019/2020 учебного года фактически не использовалось.

Более того, часть его не подлежит использованию и никак не применяется в учебном процессе организаций, которые работают исключительно по адаптированным образовательным программам – то есть для людей с ограниченными возможностями, «так как его основные характеристики не отвечают условиям тех учебных программ, для которых оно закупалось, либо не имеют образовательной, коррекционно-развивающей направленности».

Счетная палата также привела пример покупки миксера для переработки продуктов питания. Его купили за 4,6 тыс. рублей, хотя «на момент приобретения рыночная цена данного миксера, по информации интернет-магазинов, не превышала 1,8 тыс. рублей».

«С момента приобретения кухонный миксер не используется и хранится на складе КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2″», – говорится в отчете.

Всего палата установила 14 аналогичных случаев поставки оборудования и средств обучения, которые не могут быть использованы в учебном процессе на общую сумму 483,7 тыс. рублей.

Также выявлены 25 случаев, когда минобразования провело приемку товаров с характеристиками, не соответствующими требованиям контрактов и документации о закупке, на общую сумму 8,6 млн рублей.

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Ненужная котельная

Эксперты палаты выяснили, что в течение 8 лет – с 2012 года – в Барнауле никак не использовалась и приходила в негодность модульная котельная стоимостью 9,1 млн рублей, так как ее купили, когда никакой потребности в ней не было.

Держателем был минстрой, а котельная числилась в числе объектов незавершенного строительства. Объект никто не охранял, в итоге часть оборудования на сумму свыше полумиллиона рублей было утрачено. Причины недостачи никто не выяснял, виновных – не наказали.

В 2017 году власти приняли решение передать ее администрации Первомайского района для размещения в селе Акулово. Однако на тот момент там уже существовала газовая котельная, которую построили в 2005 году на деньги краевого бюджета. На момент передачи модульной котельной требовался только ремонт газовой.

Администрация Первомайского района, в свою очередь, не истребовала техдокументацию на модульную котельную, проведения инвентаризации оборудования. Счетная палата уже требовала у властей района устранить все нарушения, но сделано этого не было. Более того, в течение двух лет в Счетную палату администрация района предоставляла недостоверную информацию.

Пачка бумаги – за 800 рублей

Палата провела проведение закупок в 17 министерствах и управлениях за 2017 – 2019 годы. И выяснила, что в них «отсутствует единая система подходов в определении ценовых характеристик по типовым товарам, используемым для выполнения идентичных государственных функций».

То есть ведомства по-разному считают начальную цену одних и те же товаров. Например, предельная стоимость офисного стула колеблется от 1,5 тыс. рублей в минспорта до 15 тыс. в туруправлении, цена кресла – от 7 тыс. в минспорта до 30 тыс. в минсоцзащиты, пачки офисной бумаги А4 – от 230 рублей в минфине до 800 рублей в минкульте.

Инвентарь без монтажа

Счетная палата установила «неэффективные бюджетные расходы на приобретение дорогостоящего спортивного оборудования, для монтажа которого отсутствовали помещения и необходимая техническая документация».

Также обнаружены факты использования муниципальными спорторганизациями оборудования, находящегося у них на хранении, без согласия минспорта края.

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Самые «крепкие» медики уходят

Палата проверила исполнение программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» и обнаружила:

– общее снижение укомплектованности врачами медорганизаций,

– рост числа врачей и среднего медперсонала, не имеющих квалификационной категории, а также тех среди них, кто младше 36 лет и старше 65.

То есть квалифицированных специалистов среднего – самого плодотворного возраста – становится в регионе все меньше.

Как оказалось, программа состояла из пяти задач и 20 мероприятий. «Невозможно определить выполнение отдельных мероприятий данной подпрограммы, так как они не имеют оценочных характеристик, но, как правило, обладают финансовым обеспечением», – говорится в отчете.

Каждый год в крае выпускается из медколлеждей около 1 тыс. специалистов. При этом уже много лет не происходит роста численности среднего медперсонала, констатирует Счетная палата. По ее версии, это связано, во-первых, с тем, что более трети выпускников уезжают из Алтайского края, а во-вторых, с недостаточным использованием «преимуществ целевого обучения».

Эксперты привели сравнение: в 2014 году в медучреждениях края работало более 23,6 тыс. человек, а на 1 января 2020 – почти на 1,5 тыс. меньше. При этом число штатных единиц сократилось лишь на 478 штук.

«Указанная ситуация ведет к увеличению нагрузки на каждого специалиста и в конечном итоге может привести к снижению качества медицинского обслуживания населения», – резюмируют в палате.

«Липовая» незавершенка

Палата проверила ситуацию вокруг объектов незавершенного строительства, которые строятся за бюджетный счет. В числе прочего выяснилось следующее.

Объем вложений в объекты, строительство которых продолжается более пяти лет, на 1 января 2020 года увеличился на 431,2 млн рублей (на 14%) и составил почти 3 млрд рублей, число из увеличилось на шесть штук и составило 37 единиц.

Капвложения в проектно-сметную документацию по 402 объектам, строительство которых на 1 января 2020 года не начиналось, составляли 1,8 млрд (!) рублей. Из них по 157 объектам документация стоимостью 422,5 млн рублей была разработана более пяти лет назад, то есть сейчас уже просто не актуальна.

Доля затрат на объекты, строительство которых ведется более пяти лет (включая невостребованную документацию), составляет 40,6 %, или почти 6 млрд рублей.

Ряд объектов, которые уже долгое время числятся как незавершенные, фактически давно завершены и успешно используются. Например, до сих пор «висят» 15,3 млн рублей на реконструкции Вылковской школы Тюменцевского района, хотя работы там завершили в 2008 году, и на начало 2020 года там учились 365 детей.

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Подгоняют показатели

Счетная палата проверила исполнение ряда госпрограмм, которые реализуют по нацпроектам: «Спорт – норма жизни», «Современная школа», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Алтайском крае» и другие. И выявила следующие проблемы.

Нет четкой взаимосвязи программ с приоритетами и целями развития края.

В госпрограммы включаются дублирующие мероприятия, а это – нарушение закона.

Кураторы программ правят целевые показатели госпрограмм под фактическое их исполнение в конце или начале финансового года.

Под некоторые мероприятия не предусмотрено финансирование, хотя без этого их исполнение невозможно.

В счетной палате подчеркивают: контролировать некоторые программы сложно, так как, во-первых, на момент оценки эффективности отсутствуют фактические данные по ним, а, во-вторых, существует практика признания госпрограммы утратившей силу до окончания периода ее действия.

Завышенные субсидии авиаторам

Специалисты Счетной палаты выяснили, что в 2018-20189 годах работа компании «Алтайские авиалинии», учредитель которой – управление имущественных отношений края, была убыточной, а оказываемые ею услуги – мало востребованными.

Например, компания осуществляла субсидируемые рейсы «Барнаул – Томск». Но их заполняемость в среднем составляла от 32,9% до 42,6% в 2017-2019 годах.

Также палата выявила нарушения порядка предоставления субсидий из краевого бюджета двум авиаперевозчикам на региональные воздушные перевозки пассажиров – были завышены размеры субсидий.

Переменчивые дороги

Также эксперты выяснили, что у 61 муниципалитета края оказались разными данные о протяженности дорог местного значения в статформах, которые они предоставили в Счетную палату, и в регистрах бюджетного учета.

Согласно статформам, протяженность местных автодорог в крае составила почти 36,9 тыс. км, согласно правовым актам местных администраций – 31,4 тысячи, а по данным регистра – и вовсе 7,7 тыс. км, то есть в пять раз меньше!

Заринский, Павловский, Родинский районы предоставили значительно завышенные данные о протяженности. А. например, Славгород, Мамонтовский и Тальменский районы в протяженность автодорог включили протяженность тротуаров.

В регионе так и не созданы единые подходы к формированию городами и районами нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание своих дорог, констатируется в отчете. В 2018 году эти показатели между муниципалитетами отличались в 313 раз, в 2019 – в 242 раза.

Старая техника

Дорожные унитарные предприятия края работают на изношенной технике, показал анализ. На 31 декабря 2019 года из 2 290 единиц дорожной техники свыше 1,7 тысяч (более 77%) изношены на 100 %. При этом 2 052 еще работают.

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