ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Синоптики обещают последний день жары 27 мая в Алтайском крае

Горняк22
5 часов Ago

Лето в городе Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В краевой столице столбики термометров поднимутся до +28… +30 градусов. В конце дня здесь прогнозируют кратковременный дождь

27 мая в Алтайском крае ожидается жаркая и ветреная погода с дождями и грозами в отдельных районах. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По краю температура воздуха составит +25… +30 градусов, местами по югу до +35. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, местами по востоку 25-27 м/с.

В Барнаула столбики термометров поднимутся до +28… +30. В конце дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный, 12-17 м/с.

ТОЛК

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