Горняк22: Какого святого почитают 27 мая и какие приметы связаны с этим днем
Ласточка. Птица. Природа Фото: Pixabay
27 мая христиане почитали память двух святых по имени Исидор, занимались сельскохозяйственными работами, а также наблюдали за ласточками
Кого почитают 27 мая
27 мая христиане вспоминают святого Исидора Хиосского. Этот раннехристианский мученик родился в Александрии и жил на греческом острове Хиос.
Исидор был христианином и отказывался приносить жертвы языческим идолам, за это его подвергли пыткам и убили.
Также в этот день чтут память Блаженного Исидора Ростовского. Святой родился в семье католиков в Германии, но взял на себя подвиг юродства, пешком дошел до Ростова и принял там православие.
Народные приметы на 27 мая
Как пишет Vsyamagik.ru, в народе считалось, что 27 мая уходят все заморозки и возвращаются последние перелетные птицы, которые приносят с собой тепло. Люди сажали огурцы и сеяли лен.
- Если 27 мая погода хорошая – огурцов будет много.
- Холодный день предвещает холодное лето.
- Увидеть ласточек – год пройдет счастливо.
- Если ласточки летают высоко – день будет ясным и без осадков.