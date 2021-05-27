ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Спасатели защитили алтайский поселок от подступающего лесного пожара

Горняк22
5 часов Ago

Лес. Пожар. Огонь. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС и полиции провели подворовой обходи жителей и предупредили о наступлении огня. Также был подготовлен пункт временного размещения

Три возгорания зафиксировали в лесной зоне возле поселка Малиновое озеро 26 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю. Общая площадь возгорания составила 15 га.

МЧС объявило общий сбор оперативного штаба и аэромобильной группы. Жителей поселка оповестили об угрозе и подготовили пункт временного размещения. На место прибыли сотрудники МЧС, лесохраны, полиции. Им удалось отстоять поселок и не допустить перехода огня к жилым домам.

Ранее МЧС передало штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за ветра. Также сохраняется вероятность лесных пожаров.

ТОЛК

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