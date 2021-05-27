Горняк22: Смерть 10 человек от COVID-19 зарегистрировали за сутки в Алтайском крае
Коронавирус Фото: pixabay.com
Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Барнауле (26), Суетском районе (5), Яровом (4), Заринске, Камне-на-Оби и Алтайском райое (по три заболевших)
В Алтайском крае за сутки подтвердили смерть 10 человек от коронавирусной инфекции. Об этом 26 мая сообщает региональный оперштаб.
За минувшие 24 часа в крае зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19, выздоровели 86 пациентов.
В госпиталях на лечении находятся 650 человек. 146 из них – в тяжелом состоянии, 53 подключены к аппаратам ИВЛ.
Ранее стало известно, что вакцину «Спутник V» в России начнут испытывать на детях.