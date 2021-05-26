Горняк22: Покупатель снял на видео таракана в бийском магазине «Аникс»

Таракан Фото: pixabay.com

Выбирая хлеб, мужчина заметил на полке между батонами усатое насекомое, покупатель в шутку поздоровался с тараканом

Покупатель в хлебном отделе в бийском магазине «Аникс» неожиданно для себя увидел на одном из батонов таракана. Мужчина решил снять насекомое на видео и выложить в сеть. Сообщение о неожиданной встрече разместили в сообществе «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте».

Здесь же уточняется, что магазин находится по адресу: ул. Олега Кошевого, 6.

Подписчики активно комментируют этот пост.

«Ну да, вкусно. Вся выпечка в полиэтилен завернута, как можно видеть. Лучше бы просрочку проверил, в «Аниксе» несколько телег бы собралось», – написал Сергей Ермаков.

Другие комментаторы устроили соревнование в юморе. Некоторые из них сравнили таракана с охранником.

С аккаунта самой сети у покупателя пытались поинтересоваться, где он обнаружил товар и о какой просрочке идет речь. Однако внятного ответа не получили.

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