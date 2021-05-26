ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Покупатель снял на видео таракана в бийском магазине «Аникс»

Горняк22
15 часов Ago

Таракан Фото: pixabay.com

Выбирая хлеб, мужчина заметил на полке между батонами усатое насекомое, покупатель в шутку поздоровался с тараканом

Покупатель в хлебном отделе в бийском магазине «Аникс» неожиданно для себя увидел на одном из батонов таракана. Мужчина решил снять насекомое на видео и выложить в сеть. Сообщение о неожиданной встрече разместили в сообществе «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте».

Здесь же уточняется, что магазин находится по адресу: ул. Олега Кошевого, 6.

 

 

Подписчики активно комментируют этот пост.

«Ну да, вкусно. Вся выпечка в полиэтилен завернута, как можно видеть. Лучше бы просрочку проверил, в «Аниксе» несколько телег бы собралось», – написал Сергей Ермаков.

Другие комментаторы устроили соревнование в юморе. Некоторые из них сравнили таракана с охранником.

С аккаунта самой сети у покупателя пытались поинтересоваться, где он обнаружил товар и о какой просрочке идет речь. Однако внятного ответа не получили. 

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: На Алтае экс-регоператор подал в суд на министерство и предрекает мусорный коллапс

Алтапресс: На Алтае экс-регоператор подал в суд на министерство и предрекает мусорный коллапс

Горняк22
15 часов Ago
Компания «Спецобслуживание-Центральное», предыдущий мусорный регоператор Бийской зоны, требует в суде признать недействительным решение минстроя края о выборе нового регионального оператора. Пытаясь приостановить...
Алтапресс: Тишина и шаурма. Как в Барнауле глухой повар кормит жителей самым известным восточным блюдом

Алтапресс: Тишина и шаурма. Как в Барнауле глухой повар кормит жителей самым известным восточным блюдом

Горняк22
15 часов Ago
В краевой столице живет необычная семья предпринимателей — неслышащие супруги Однораловы владеют лавкой с шаурмой больше 10 лет. Их сын нарушений слуха не имеет. Для...
Алтапресс: «Мечты сбываются не только в Газпроме»: как прошел и чем запомнился этап Кубка мира по гребле в Барнауле

Алтапресс: «Мечты сбываются не только в Газпроме»: как прошел и чем запомнился этап Кубка мира по гребле в Барнауле

Горняк22
15 часов Ago
23 мая завершились первые для Алтайского края официальные международные соревнования по гребле, которые стали колоссальной проверкой для региона и шансом громко заявить о себе....
Алтапресс: Наш план действий. Как экспертный совет altapress.ru предлагает сохранять и развивать малый бизнес в Алтайском крае

Алтапресс: Наш план действий. Как экспертный совет altapress.ru предлагает сохранять и развивать малый бизнес в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago
26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства. За 2020 год количество индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае сократилось на 3500 человек. Что это было — чистка...

Читать по теме:

ВТОПЕ: