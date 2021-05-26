Горняк22: Экспертиза нашла нарушения в проекте скандального дома на ул. Гущина в Барнауле

Участок застройки на ул. Гущина Фото: Предоставлено жильцами домов на ул. Гущина, 150/3 и 150/4

Специалисты считают, что дом проектировался по устаревшим нормам, а действующую версию проекта нельзя привести в соответствие с новыми требованиями

Результаты независимой экспертизы показали, что в проектной документации на строительство многоэтажки на участке между домами на ул. Гущина, 150/3 и 150/4 в Барнауле допущено много ошибок, сообщает «Банкфакс». Экспертизу заказали жильцы домов, выступавшие категорически против застройки двора. Ее провела компания «ЛЭО «СтройТехЭкспо».

Специалисты пришли к выводу, что выявленные несоответствия невозможно устранить, если дом построят по существующему проекту.

Эксперты обнаружили в документации 11 нарушений градостроительных, противопожарных и санитарных норм. Среди них следующие:

Коэффициент застройки земельного участка почти вдвое превышает допустимый норматив: 77,7% против 40%, предусмотренных Правилами землепользования и застройки.

На подземной автостоянке не предусмотрены оконные проемы, хотя должны там быть.

От стены будущего дома до детской площадки останется всего 10 метров, а по нормам должно быть не менее 12 метров.

Пожарные проезды не соответствуют нормативам – они должны быть расположены на расстоянии не менее 8 метров от стены здания. В случае, если дом построят, это нарушение будет касаться и нового строения, и уже существующих.

Если строительство состоится, у пожарных не будет возможности дотянуться лестницей до этажей выше седьмого в здании на Гущина, 150/3 и выше восьмого в здании 150/4.

В опасную зону стрелы подъемного крана может попасть крыльцо одного из входов в дом № 150/3.

Значительно нарушены нормы инсоляции (освещения). Восемь квартир одного дома почти не будут получать солнечного света (36 минут в сутки, вместо положенных минимальных двух часов). Сейчас там показатель инсоляции превышает пять часов. Еще в восьми квартирах освещение останется в пределах нормы, но сильно сократится.

25 мая, 6:04

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Эксперты полагают, что проект этого жилого дома разрабатывался с учетом требований уже не действующих редакций документов.

Одна из членов инициативной группы жильцов Елена Исаева рассказала, что вместе с другими жильцами еще ждет ответа от прокуратуры на обращение. Они считают его наличие обязательным условием для обращения в суд.

Кроме того, 24 мая инициативная группа направила письмо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, чтобы через него привлечь внимание к проблеме президента Владимира Путина. Ранее жильцы направляли жалобу в приемную главы государства, но ответа пока не получили.

Напомним, 10-этажный дом на ул. Гущина собирается построить собственник участка – компания «Регионстрой». Он прошел все необходимые согласования, а проект – экспертизу.

Однако жильцы взбунтовались. Они написали письмо главе Барнаула Вячеславу Франку, под которым собрали 400 подписей. Затем с ними встречались представители мэрии, было решено приостановить стройку.

Жильцы намерены обращаться в суд, чтобы оспаривать результаты госэкспертизы проекта.

ТОЛК