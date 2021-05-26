Горняк22: Актёр-трансгендер Эллиот Пейдж показал фото после удаления груди

Эллиот Пейдж Фото: instagram.com/elliotpage

По словам актёра, он с детства хотел быть похожим на мальчика и носить короткую стрижку, но из-за съёмок должен был выглядеть определённым образом и отращивать волосы

34-летний трансгендерный мужчина Эллиот Пейдж в своём аккаунте в Instagram выложил фото после операции по удалению груди.

Актёр признался, что во время съемок в фильмах страдал от панических атак и чувствовал дискомфорт в своем теле, несмотря на то, что в 2014 году уже совершил каминг-аут как лесбиянка.

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Напомним, что конце 2020 года актриса Эллен Пейдж заявила о себе как о мужчине. Она попросила называть себя Эллиотом и не причислять к женщине. По её словам, такое принятие себя положительно сказалось на её самочувствии.

Ранее «Толк» сообщал, что певица Деми Ловато совершила каминг-аут и попросила называть себя «они». Кроме того, исполнительница призналась, что она пансексуалка (человек, который испытывает влечение к людям вне зависимости от их пола и гендера).

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