ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Россиянам рассказали порядок получения новой детской выплаты

Горняк22
15 часов Ago

Дети Фото: pixabay.com

К 1 июля в стране будет выстроена новая система поддержки семей с детьми. Деньги получат беременные, неполные семьи, а также семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, как получить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно вовремя и в полном объеме, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, эта выплата положена одиноким родителям на детей от 8 до 16 лет. Размер ежемесячного пособия в среднем составит 5 650 рублей – это половина регионального прожиточного минимума на детей.

По ее словам, для получения материальной помощи нужно подать заявление на портале «Госуслуги».

«Мера носит заявительный характер. Поэтому семьям, которые планируют получать такую выплату, необходимо подать заявление. Без него, когда 1 июля наступит, выплаты уже не назначат», – отметила она.

Сенатор добавила, что такой вид социальной поддержки будет действовать в течение 12 месяцев.

«Далее нужно опять подавать заявление через «Госуслуги» или соцслужбы, потому что за год ситуация может измениться и выплаты могут уже не понадобиться», – объяснила Инна Святенко.

Кроме того, она пояснила, что ежемесячное пособие смогут получать женщины, которые встали на учёт по беременности с шестой по двенадцатую неделю.

«Для этого тоже необходимо подать заявление. Женщины будут получать выплаты на протяжении всего времени беременности», – заявила сенатор.

Ранее алтайские власти назвали основания для отказа в выплате на ребенка от 3 до 7 лет. Сейчас такую помощь оказали 15 тысячам семей. Окончательные цифры в министерстве планируют озвучить только в августе.

ТОЛК

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