ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Туристы на Телецком озере наблюдают за медведями во время их водопоя

Горняк22
15 часов Ago

Медведь Фото: pixabay.com

В разных местах отдыхающие видели сначала одинокого хищника, а затем медведицу с тремя маленькими медвежатами, пришедшими к озеру напиться воды

В этом сезоне отдыхающим на Телецком озере в Республике Алтай везет на встречи с медведями. Во время водных экскурсий туристы замечают диких животных, которые приходят к озеру, чтобы напиться. Об этом пишут в паблике «Инцидент Барнаул».

 

 

В сообщении говорится, что на днях туристы видели медведя, который пришел к озеру на водопой. Утолив жажду, косолапый не спеша поднялся по склону, после чего скрылся в зарослях.  

В другом случае люди увидели медведицу, которая привела к озеру трех медвежат. Дикие животные также вышли на берег на водопой.

ТОЛК

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