ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Сергей Бугаев заявил, что коронавирус помог итальянцам победить на «Евровидении»

Горняк22
15 часов Ago

Группа Måneskin Фото: instagram.com/maneskinofficial

По словам актёра, 95% важнейшей и интересной музыки не доходит до потребителя, потому что исполнителям приходится встраиваться в такие системы, как «Евровидение»

В мире доминируют психотехники, и в конкурсе «Евровидение» они активно проявляются, заявил музыкант и актер Сергей Бугаев, сообщает «Слово и Дело».

«Евровидение – это такое место, где мы видим волны влияния многих конструкций. Как бы ни старалась российская участница, какую бы красивую песню она ни пела – она бы все равно не выиграла. Даже если бы она пела рок», – отметил он.

Актёр уверен, что итальянская рок-группа Måneskin в этом году победила на конкурсе из-за пандемии коронавируса.

«Может, были и другие причины. Мы не понимаем, кто и что выражает через эту победу. В голосование я не верю. Я не являюсь фанатом этого конкурса, но там появляются иногда интересные группы», – добавил Бугаев.

По его мнению, суть рока заключается во внутреннем протесте.

«Есть протест и эстетический. Рок бывает разный. Иногда он страшный и злой, а бывает такой итальянский прилизанный, который можно показать на «Евровидение». Но, поскольку там сохраняются схемы рока, людям нравится», – заключил актёр

22 мая в Нидерландах состоялся финал конкурса «Евровидение-2021», на котором победу одержала Италия. Второе место заняла Франция, третье – Швейцария. Российская участница Манижа оказалась на девятом месте.

Ранее «Толк» сообщал, что победителя «Евровидения-2021» проверят на наркотики. Вокалсит Дамиано Давид добровольно пройдёт тест на наличие наркотических веществ в организме.

ТОЛК

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