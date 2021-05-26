ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Под видеонаблюдением и с КПП будут отдыхать алтайские школьники в лагерях

Горняк22
15 часов Ago

Лагерь Фото: Анна Камалова

В загородных лагерях отдыха установили дополнительные видеокамеры по периметру и усилили охрану после трагедии в казанской школе

Этим летом в детских оздоровительных лагерях региона будут работать видеокамеры, стоять КПП, за работой будет следить Росгвардия, а свидания детей с родителями – запретят. Решение об усилении мер безопасности правительство страны приняло после трагедии в Казани, где школьник устроил стрельбу в гимназии, а также из-за распространения коронавируса. Как будет организован летний отдых в Алтайском крае, показали на примере лагеря  «Соснячок».

25 мая стартовала приемочная кампания оздоровительных детских лагерей.  «Соснячок» стал одним из первых, который посетили представители специальной межведомственной комиссии.

Руководитель организации Наталья Никулина рассказала, что весь периметр  территории оснащен камерами видеонаблюдения, установлены две тревожные кнопки для вызова охраны. Кроме того, в круглосуточном режиме на территории будут дежурить сотрудники ЧОПа, с которым заключен договор. 

Под видеонаблюдением и с КПП будут отдыхать алтайские школьники в лагерях1 20 мая, 18:27

Детские лагеря отдыха Алтайского края проверят на безопасность и комфорт

Заезд юных отдыхающих запланирован на 3 июня. Перед этим каждый лагерь обследует специальная комиссия, в том числе на соблюдение противоэпидемиологических мер

«После того, как премьер-министр подписал антитеррористические требования по организации детского загородного отдыха, мы провели ревизию всех лагерей. Все соответствуют им: есть тревожные кнопки, заключены договоры с охранными предприятиями либо с Росгвардией, организованы контрольно-пропускные пункты, установлено видеонаблюдение. Причем перед началом сезона лагеря докупили оборудование», – отметил председатель комитета образования Барнаула Андрей Муль. 

Наталья Никулина напомнила, что этим летом будет запрещено посещение загородных лагерей родителями. Она попросила мам и пап с пониманием отнестись к этим мерам безопасности, введенным из-за распространения коронавируса.

«После заезда ни дети, ни сотрудники не смогут покинуть территорию лагеря до  окончания сезона. Чтобы родители не волновались и были в курсе жизни своих сыновей и дочерей, мы создали группы в социальных сетях, где будем выставлять максимально полную информацию о том, как проходит досуг детей, что они едят, в каких условиях проживают. Отдельные группы будут у каждого отряда, где можно в режиме онлайн задать вопросы вожатым и воспитателям практических круглосуточно», – отметила Никулина. 

Она добавила, что в лагере будут работать не только медики, но и психолог, который в случае необходимости проведет индивидуальную консультацию с ребенком, что особенно важно для малышей, которые на две недели окажутся вдали от родителей. 

Напомним, антитеррористические требования для детских лагерей правительство России утвердило 14 мая. Решение об усилении мер безопасности было принято после трагедии в Казани, когда ученик одной из гимназий взорвал самодельное устройство и открыл стрельбу. В результате погибли семеро детей и двое педагогов. Более 20 человек получили ранения.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: На Алтае экс-регоператор подал в суд на министерство и предрекает мусорный коллапс

Алтапресс: На Алтае экс-регоператор подал в суд на министерство и предрекает мусорный коллапс

Горняк22
15 часов Ago
Компания «Спецобслуживание-Центральное», предыдущий мусорный регоператор Бийской зоны, требует в суде признать недействительным решение минстроя края о выборе нового регионального оператора. Пытаясь приостановить...
Алтапресс: Тишина и шаурма. Как в Барнауле глухой повар кормит жителей самым известным восточным блюдом

Алтапресс: Тишина и шаурма. Как в Барнауле глухой повар кормит жителей самым известным восточным блюдом

Горняк22
15 часов Ago
В краевой столице живет необычная семья предпринимателей — неслышащие супруги Однораловы владеют лавкой с шаурмой больше 10 лет. Их сын нарушений слуха не имеет. Для...
Алтапресс: «Мечты сбываются не только в Газпроме»: как прошел и чем запомнился этап Кубка мира по гребле в Барнауле

Алтапресс: «Мечты сбываются не только в Газпроме»: как прошел и чем запомнился этап Кубка мира по гребле в Барнауле

Горняк22
15 часов Ago
23 мая завершились первые для Алтайского края официальные международные соревнования по гребле, которые стали колоссальной проверкой для региона и шансом громко заявить о себе....
Алтапресс: Наш план действий. Как экспертный совет altapress.ru предлагает сохранять и развивать малый бизнес в Алтайском крае

Алтапресс: Наш план действий. Как экспертный совет altapress.ru предлагает сохранять и развивать малый бизнес в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago
26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства. За 2020 год количество индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае сократилось на 3500 человек. Что это было — чистка...

Читать по теме:

ВТОПЕ: