Горняк22: Школьники не будут проходить тест на коронавирус перед ЕГЭ

Школьный класс Фото: pixabay.com

Для безопасности в пунктах проведения ЕГЭ должна проводиться уборка с применением дезинфицирующих средств, бесконтактная термометрия, соблюдаться социальная дистанция

Перед сдачей ЕГЭ школьники не обязаны проходить тест на коронавирус, ставить вакцину и предъявлять об этом справки, заявили в аккаунте Рособрнадзора в «Вконтакте».

«Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в регионе, проходить тестирование на коронавирус или вакцинацию и предоставлять об этом справки», – заявили в ведомстве.

Кроме того, в Рособрнадзоре отметили, что организаторам и наблюдателям маски и перчатки должны выдавать бесплатно. При наличии хронического заболевания, вызывающего симптомы, схожие с ОРВИ, необходимо предоставить справку. Решение о допуске участника к экзамену будет принимать медицинский работник в пункте сдачи ЕГЭ.

Ранее «Толк» сообщал, что ЕГЭ снова станет обязательным для всех школьников в 2022 году. В этом году ЕГЭ обязателен только для выпускников, которые собираются учиться в высших учебных заведениях.

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