ГОРНЯК22 27.05.2021
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Горняк22: Минздрав опроверг информацию о закрытии отделения в алтайском детском центре

Горняк22
15 часов Ago

Министерство здравоохранения Алтайского края развеяло появившиеся слухи, что может быть закрыто или сокращено эндокринологическое отделение Центра охраны материнства и детства. Ряд родители детей, болеющих сахарным диабетом, высказывают опасения в соцсетях. Пишут об отсутствии медработников.

В Минздраве заверили, что отделение продолжает работать в штатном режиме. При этом в медицинских учреждениях Алтайского края, действительно, наблюдается кадровый дефицит, в том числе и детских эндокринологов.

«Эндокринологическое отделение центра развернуто на 55 коек. В штате отделения — 11 медицинских сестер и 4 врача, двое из которых находятся в декретном отпуске. Принято решение перевести врача-эндокринолога из поликлиники в стационар. В результате сейчас в отделении работают три эндокринолога», — рассказали в министерстве.

Осенью отделение пополнится еще двумя специалистами. Один из врачей выходит из декретного отпуска. Также придет работать врач-ординатор. Таким образом, в отделении будут пять врачей-эндокринологов.

«Эти меры позволят своевременно оказывать помощь детям со всего Алтайского края с заболеваниями эндокринной системы, нарушениями различных обменных процессов», — подчеркивают в Минздраве региона.

Барнаул 

Алтайская правда

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